Mattarella | L’infermiere è ovunque per il bene di tutti

Il Presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo degli infermieri durante la celebrazione dei 100 anni della giornata internazionale dedicata a questa professione. Ha sottolineato che gli infermieri sono presenti in molti contesti per assistere le persone e garantire il loro benessere. Tuttavia, è stato evidenziato che il numero di infermieri nel paese rimane insufficiente rispetto alla popolazione. La giornata mira a celebrare il contributo di questa figura professionale.

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