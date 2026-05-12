Mattarella | L’infermiere è ovunque per il bene di tutti
Il Presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo degli infermieri durante la celebrazione dei 100 anni della giornata internazionale dedicata a questa professione. Ha sottolineato che gli infermieri sono presenti in molti contesti per assistere le persone e garantire il loro benessere. Tuttavia, è stato evidenziato che il numero di infermieri nel paese rimane insufficiente rispetto alla popolazione. La giornata mira a celebrare il contributo di questa figura professionale.
“L’infermiere è ovunque per il bene di tutti”. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei 100 anni della giornata internazionale di una professione che registra, però, un numero ancora troppo basso rispetto agli abitanti. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Mattarella: L'infermiere è ovunque per il bene di tutti
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