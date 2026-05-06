Sisma Friuli Mattarella | Protezione civile italiana è modello apprezzato ovunque

Il presidente della Repubblica ha commentato il terremoto in Friuli, affermando che la protezione civile italiana è considerata un modello riconosciuto a livello internazionale. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide naturali non solo con misure di mitigazione, ma anche con interventi preventivi che tengano conto degli ecosistemi e delle trasformazioni del territorio realizzate nel tempo dall’uomo.

“Di fronte alle sfide della natura”, bisogna “non limitarsi alla mitigazione degli effetti delle calamità ma, per quanto possibile, prevenirle con azioni attente agli equilibri degli ecosistemi e a quanto realizzato nei secoli dall’uomo nelle trasformazioni del territorio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia a Gemona, in provincia di Udine, a 50 anni dal sisma in Friuli del 6 maggio 1976. Trump, Parolin: “Parole su Iran non corrette. Papa fa il Papa, un po’ strani questi attacchi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sisma Friuli, Mattarella: "Protezione civile italiana è modello apprezzato ovunque" Mattarella: Nell'80° della repubblica ribadiamo il patto di coesione nazionale Notizie correlate Sisma Friuli, Meloni: "Protezione civile italiana punto riferimento internazionale"In occasione del sisma in Friuli si sono “gettate le basi del sistema italiano di Protezione civile che conosciamo oggi, di cui tutti andiamo fieri,... Friuli 1976: quel sisma che cambiò per sempre la sismologia italiana? Cosa scoprirai Come ha fatto la rotazione della placca adriatica a scatenare il sisma? Perché le scosse di settembre furono meno letali della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Friuli non dimentica: Mattarella in visita a Gemona per il 50° anniversario del terremoto; Speciale Tgr a 50 anni dal terremoto in Friuli; Terremoto del Friuli, maxischermo in piazza e il sorvolo delle Frecce per Mattarella e Meloni; Il Friuli si ferma: cinquant’anni dopo, il cuore della rinascita batte a Gemona. Sisma Friuli, Mattarella: Protezione civile italiana è modello apprezzato ovunqueDi fronte alle sfide della natura, bisogna non limitarsi alla mitigazione degli effetti delle calamità ma, per quanto possibile, prevenirle con azioni ... lapresse.it Sisma Friuli, Meloni: Protezione civile italiana punto riferimento internazionaleIn occasione del sisma in Friuli si sono gettate le basi del sistema italiano di Protezione civile che conosciamo oggi, di cui tutti andiamo fieri, che è ... lapresse.it Gigi Di Meo. . Meloni: "Il Friuli trasformò la tragedia del sisma in un modello di ricostruzione". La presidente del Consiglio: "Protezione civile punto di riferimento internazionale, è nata qui" Dopo il sisma del 1976, i friulani "riuscirono a trasformare una tragedia i - facebook.com facebook Sisma #Friuli, #Mattarella: la tenacia della comunità ha prevalso su distruzione x.com