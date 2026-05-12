Il presidente della Repubblica ha partecipato a Roma a una cerimonia dedicata agli operatori sanitari. Durante l’evento, ha descritto gli infermieri come l’esercito del bene, riconoscendo il loro ruolo nel sistema sanitario. La sua presenza si è concentrata sul valore del lavoro di queste figure professionali, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. L’occasione ha visto la partecipazione di diverse personalità del settore sanitario e istituzionale.

AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Roma alla cerimonia per il centenario della Giornata internazionale dell’Infermiere, rivolgendo un forte messaggio di riconoscenza verso il personale sanitario e sottolineando il ruolo centrale della professione infermieristica nella società italiana. “Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Celebriamo oggi il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro Paese”, ha dichiarato il Capo dello Stato. Solidarietà e cura come valori civili. Nel...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella: "Gli infermieri costituiscono l'esercito del bene"

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