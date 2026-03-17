Mattarella | di fronte aspirazioni egemoniche nel mondo Costituzione saldo riferimento

Il presidente della Repubblica ha affermato che di fronte alle aspirazioni egemoniche nel mondo, la Costituzione rappresenta un saldo riferimento per il Paese. Durante un intervento a Roma, ha sottolineato l'importanza di mantenere saldi i principi fondamentali in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti. Il suo discorso si è concentrato sulla tutela delle istituzioni e dei valori democratici italiani.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Turismo, il Cilento fa squadra: Dmo pronta ad allargarsi. L’appello a sindaci e imprese Roma, 17 mar. (askanews) – “In un contesto internazionale segnato da tensioni, conflitti e dal riemergere di dinamiche di contrapposizione e di aspirazioni egemoniche che turbano l’equilibrio mondiale, i principi che hanno ispirato la nascita della Repubblica e che trovano espressione nella nostra Carta costituzionale e si ancorano alla Carta delle Nazioni Unite sono saldo punto di riferimento”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio in occasione della Giornata dell’unità nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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