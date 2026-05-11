Spina dorsale del sistema sanitario | sono più di 2300 gli infermieri in forza all' Ulss 9 Scaligera

In vista della Giornata Internazionale degli Infermieri il 12 maggio, l’Ulss 9 Scaligera ha dedicato attenzione ai propri professionisti, che in totale sono più di 2300. La giornata ricorda la figura di Florence Nightingale, considerata la pioniera dell’assistenza infermieristica moderna. L’ente ha deciso di mettere in evidenza il ruolo di questi operatori, fondamentali nel sistema sanitario.

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