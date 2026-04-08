A Perugia, tre organizzazioni del settore sanitario hanno firmato un accordo triennale volto a rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni locali e il sistema di assistenza sanitaria. L’intesa coinvolge Anci Umbria, Federsanità e l’ordine delle professioni infermieristiche della provincia. L’obiettivo dichiarato è mettere al centro dell’attenzione il ruolo degli infermieri all’interno del welfare, con l’intenzione di migliorare i servizi offerti alla popolazione.

Anci Umbria, Federsanità e Opi Perugia hanno siglato a Perugia un accordo triennale per potenziare l’integrazione tra amministrazioni locali e sistema sanitario. L’intesa mira a creare reti territoriali più solide e modelli di welfare innovativi per la promozione della salute. L’atto è stato formalizzato all’interno della sala Pagliacci, situata nel palazzo della Provincia di Perugia. Hanno apposto la firma i presidenti Federico Gori per Anci Umbria, Luca Secondi per Federsanità Anci Umbria e Nicola Volpi per l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Perugia. All’incontro hanno preso parte anche Silvio Ranieri, che ricopre il ruolo di segretario generale di Anci Umbria, e Daniele Benedetti, direttore di Federsanità Anci Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, nuova alleanza per la salute: infermieri al centro del welfare

Un nuova idea di assistenza, il welfare in Puglia mette al centro le personeNon semplici misure attuative ma un ecosistema in cui la cura non è più un fatto privato, grazie ai Centri Servizi per le famiglie, al Patto di Cura...

Umbria: nuova legge per i rider, dignità al centroL’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato una normativa pionieristica dedicata alla regolamentazione del lavoro dei corrieri di cibo e pacchi.

Temi più discussi: Nasce Flu Coalition, una nuova alleanza per aumentare la prevenzione dell’influenza in Italia; Sanità in Umbria: dopo 15 anni di attesa l’Orvietano chiede risposte nel nuovo Piano Regionale; ANCE e Collegi Geometri, in Umbria l'alleanza per formare più professionalità fondamentali nei cantieri; Nasce un'alleanza strategica tra Anci Umbria, Federsanità e Ofi Umbria.

Nuova intesa tra Anci Umbria, Federsanità e Ordine delle professioni infermieristicheSottoscritto, presso la sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia, un nuovo protocollo d'intesa tra Anci Umbria, Federsanità e Opi Perugia (Ordine delle professioni infermieristiche). (ANS ... ansa.it

Anci, Federsanità e Ofi Umbria, alleanza strategica per rafforzare integrazione socio-sanitaria e promozione della saluteUn protocollo d’intesa firmato con l’intento di avviare una collaborazione strutturata tra Comuni, sistema sanitario e professioni della riabilitazione e ... orvietosi.it

Anche Umbria Jazz celebra il genio di Dario Fo nel centenario della nascita, rendendo omaggio, con una doppia iniziativa, a una delle figure più originali e influenti della cultura italiana del Novecento. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento #da - facebook.com facebook

A metà tra Umbria e Marche.. a metà tra una strada da moto e da bici.. a metà tra caldo e freddo.. a metà tra fatica e divertimento (La seconda foto è la versione sfuocata alla Guè Pequeno,… le uniche foto che il mio amico sa fare ) Buona Pasqua a tut x.com