Mattarella al Politecnico | le strade appartengono ai giovani

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha visitato il Politecnico, incontrando gli studenti e sottolineando l’importanza di lasciare spazio ai giovani nelle scelte delle città. Durante l’intervento, ha chiesto ai presenti di riflettere su come affrontare le sfide senza seguire modelli predefiniti, invitandoli a pensare in modo innovativo. La visita si è collegata anche a un percorso tra la storia dell’architettura e l’attuale sviluppo urbano, coinvolgendo anche elementi legati alla tradizione teatrale.

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? Domande chiave Cosa ha chiesto Mattarella agli studenti per non seguire modelli preimpostati?. Come si collegano la lezione al Politecnico e la storia della Scala?. Perché la presenza di Fontana e Sala crea un contrasto con il messaggio?. Quale legame esiste tra la creatività giovanile e la ricostruzione post-bellica?.? In Breve Presenza di Renzo Piano, Donatella Sciuto, Attilio Fontana, Giuseppe Sala e Claudio Sgaraglia.. Incontro con circa venti studenti presso la sede della Fondazione Renzo Piano.. Successiva visita alla Scala per gli 80 anni dalla ricostruzione post-bellica.. Dialogo tra formazione tecnica al Politecnico e memoria storica della ricostruzione nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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