Mattarella a Milano il saluto agli studenti del Politecnico | L' errore è prezioso per i giovani

Il presidente della Repubblica si trova a Milano, dove ha assistito a una lezione di un architetto e senatore a vita presso il Politecnico, affiancato da circa venti studenti. Successivamente, ha partecipato a una cerimonia dedicata agli 80 anni dall'inizio dei lavori di un importante edificio. Durante l'evento, ha rivolto un messaggio agli studenti, sottolineando che l'errore rappresenta un elemento prezioso nel percorso di crescita.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Milano, lunedì 11 maggio, per assistere a una lezione di Renzo Piano, senatore a vita e architetto, alla presenza di una ventina di studenti del Politecnico, e successivamente per partecipare alla celebrazione degli 80 anni dai lavori di.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella agli studenti del Politecnico: “Sbagliare è prezioso”Una lezione che parte dall’architettura ma finisce per toccare il metodo stesso della conoscenza. Mattarella a Salamanca con re Felipe: il saluto agli studenti italianiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto a Salamanca dal re di Spagna Felipe VI. Argomenti più discussi: Mattarella alla Scala per gli 80 danni dalla ricostruzione; Il 12 maggio il Presidente Mattarella riceverà il Collare Olimpico dalla Presidente del CIO Coventry; Mattarella alla Scala per gli 80 anni dalla riapertura del teatro; Ottant'anni fa la rinascita dopo le bombe: Milano festeggia la ricostruzione della Scala. Mattarella a Milano per assistere alla lezione di Renzo Piano 'Arte del costruire' x.com