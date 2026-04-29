Tendine d’Achille attenzione agli sforzi intensi | chi rischia di più e come prevenire l’infiammazione

Con l’aumento dell’attività fisica, molte persone si dedicano a corse, pedalate o allenamenti intensi. Tuttavia, un uso eccessivo o improvviso può portare a infiammazioni dei tendini d’Achille. Chi pratica sport in modo frequente o intenso deve prestare attenzione ai segnali di affaticamento e adottare tecniche di prevenzione. La cura corretta e il riposo sono fondamentali per evitare problemi legati a questo tendine.

Ci siamo. Anche per i più pigri, jogging, corse in bici, allenamenti più o meno intensi sono all’ordine del giorno. Ma non bisogna dimenticare che il troppo stroppia. E soprattutto non si debbono sottovalutare i rischi che corre l’apparato locomotore, a partire dai muscoli per giungere fino ai tendini, ed in particolare al tendine d’Achille, struttura naturalmente forte ma anche più esposta ai pericoli di un sovraccarico e di attività eccessivamente intense. Perché si rischia. Il tendine d’Achille è fondamentale per il movimento. Può essere sollecitato (e quindi reagire di conseguenza) nel corso di diverse attività fisiche, dalla corsa fino al salto e alla camminata veloce.🔗 Leggi su Dilei.it

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