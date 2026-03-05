Referendum dibattito in teatro Il No | A rischio il principio di uguaglianza il Sì | Diventiamo una democrazia evoluta

Mercoledì sera il Teatro Dragoni di Meldola ha ospitato un dibattito tra sostenitori del sì e del no in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l'incontro sono state esposte le posizioni di chi teme che il cambiamento possa mettere a rischio il principio di uguaglianza, mentre altri hanno parlato di un passo verso una democrazia più evoluta.

Mercoledì sera il Teatro Dragoni di Meldola ha ospitato un confronto tra le ragioni del sì e quelle del no al prossimo referendum costituzionale previsto per 22 e 23 marzo. A confrontarsi sono stati per il sì Rinaldo Romanelli, avvocato e segretario della Giunta Unione Camere Penali Italiane, e per il no Elena Caruso, sostituta procuratrice presso la Procura della repubblica di Bologna. Ha moderato la serata Fabio Campanella, direttore di ForlìToday. Un dibattito che si è prolungato per oltre due ore e mezza, con tante domande anche da parte di un pubblico partecipe. Oltre un centinaio i presenti in platea, tra loro anche il sindaco Roberto Cavallucci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

