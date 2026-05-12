Mattarella | A voi è affidato non soltanto la competizione per il trofeo ma anche il rilancio del nostro calcio
Il presidente della Repubblica si è rivolto ai giovani coinvolti nella finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, sottolineando il ruolo che avranno nel futuro del calcio nazionale. L’intervento si è svolto al Quirinale alla vigilia dell’incontro, con un focus sulla responsabilità che spetta a chi partecipa alla competizione. Nessun commento è stato rilasciato su aspetti tecnici o sugli aspetti sportivi della partita.
di Alberto Petrosilli Mattarella, Presidente della Repubblica, è intervenuto al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Nel corso dell’incontro istituzionale organizzato al Quirinale prima della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti ai giocatori, agli staff tecnici, ai dirigenti dei due club e ai rappresentanti della Lega Serie A, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore del calcio come elemento di unione e passione collettiva, soffermandosi anche sulla necessità di rilanciare il movimento calcistico italiano a livello internazionale.🔗 Leggi su Internews24.com
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