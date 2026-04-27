Un'inchiesta recente ha portato alla luce due aspetti rilevanti riguardo agli arbitri e alle presunte frodi sportive legate al loro designatore. Si analizzano questioni che coinvolgono la gestione e le decisioni degli ufficiali di gara, sollevando dubbi sul funzionamento del sistema. La vicenda evidenzia anche i problemi strutturali e le criticità che affliggono il calcio italiano e che richiedono interventi concreti.

Ci sono due aspetti che colpiscono dell'inchiesta sugli arbitri e sulle presunte frodi sportive orchestrate dal loro designatore. Il primo è che un Paese poco garantista per vocazione, lo è ancora meno quando si indaga sul calcio. Non sappiamo dove approderà l'inchiesta, se nella seconda puntata di Calciopoli o in una riedizione del "tanto rumore per nulla", ma sicuramente l'Italia che non tifa per l'Inter ha già emesso la sua sentenza (era successo all'epoca anche per l'Italia che non tifava Juventus, niente di nuovo). Il secondo aspetto è una conseguenza della fretta di giudicare: la sindrome del commissario a tutti i costi, non perché il calcio abbia bisogno di riforme vere, tenuto conto che per il terzo Mondiale consecutivo ce ne staremo a casa, ma perché non riesce a fare pulizia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rocchi, gli arbitri e la sindrome italiana del commissario a tutti i costi. Ma il nostro calcio ha bisogno di riforme vere

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