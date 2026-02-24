Mattarella a Niscemi | Qui c’era la vostra vita Ma lo Stato è con voi

Mattarella ha visitato Niscemi per sostenere la comunità di fronte alle tensioni legate alla presenza militare. La sua presenza ha suscitato un forte entusiasmo tra i residenti, che hanno accolto il presidente con applausi e bandiere. Durante il discorso, ha ricordato che lo Stato è vicino a chi vive in questa zona. La visita ha rappresentato un segnale di solidarietà in un momento di forte disagio. La gente aspetta ora risposte concrete da parte delle istituzioni.

NISCEMI (Caltanissetta) Il silenzio carico di attesa che ha avvolto le strade di Niscemi si è sciolto in un applauso lungo e liberatorio quando la sagoma di Sergio Mattarella è apparsa tra le transenne della "zona rossa". La sensazione è che la visita di ieri non è stata un semplice atto formale, ma il segnale politico e umano di un Capo dello Stato che ha scelto di farsi prossimo a una comunità che, da settimane, assiste impotente allo scivolamento della propria terra. La frana, che ha squarciato il Belvedere, ha trasformato Niscemi nel simbolo della fragilità idrogeologica del Paese. Prima di scendere tra la gente, il presidente ha voluto osservare la ferita dall’alto: un sorvolo in elicottero sopra l’area del disastro per percepire l’esatta entità del movimento franoso che ha mutilato il costone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mattarella abbraccia Niscemi, il sorvolo e l’incontro con la comunità: “Ci siamo e stiamo lavorando per voi”Il presidente Mattarella ha visitato Niscemi per sostenere la comunità locale, dopo aver sorvolato la zona e incontrato i residenti.

Niscemi, la visita a sorpresa di Mattarella: “Stiamo lavorando per voi”Sergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo che una frana ha causato danni alle case e alle strade.

Mattarella a Niscemi: Qui c’era la vostra vita. Ma lo Stato è con voiGli applausi degli sfollati all’arrivo del presidente: Non ci dimenticate. Recuperati 350 libri dalla biblioteca che resta ancora sospesa nel vuoto. quotidiano.net

Mattarella a Niscemi: Qui perché il sostegno si mantenga alto. Il capo dello Stato nella scuola che ospita gli studenti sfollatiIl presidente della Repubblica ha sorvolato in elicottero la zona interessata dalla frana, poi il sopralluogo nella zona rossa. Accolto da un lungo applauso, i cittadini: Non si dimentichi di noi ... quotidiano.net

Corriere della Sera. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato fermato, durante la sua visita a Niscemi, da una mamma che ha perso la sua bambina nel corso di un incidente stradale sulla Sp11. «Lei è qua e la ringrazio tantissimo, però glielo c - facebook.com facebook

