Pallacanestro Matiasic | Il mio impegno per Trieste rimane immutato

Durante il “Caffè dello Sport” su Telequattro, Paul Matiasic ha dichiarato che il suo impegno per Trieste rimane invariato, rispondendo alle voci che lo vedrebbero coinvolto in un nuovo progetto a Roma. L’allenatore ha sottolineato che le ricostruzioni speculative non riflettono la realtà della sua posizione e della sua dedizione alla squadra triestina. La notizia si concentra sulle sue parole e sulla sua attuale situazione professionale.

"Ciò che queste ricostruzioni speculative non riescono a trasmettere è che il mio impegno per Trieste rimane immutato", è il commento di Paul Matiasic, durante il "Caffè dello Sport" su Telequattro, alle voci che lo vorrebbero prossimamente impegnato in un nuovo progetto a Roma e non più.