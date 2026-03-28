La Curva Nord dell’Inter ha diffuso un appello ai tifosi per la partita contro la Roma a San Siro, invitando i supporter nerazzurri a unirsi e sostenere la squadra. L’iniziativa è rivolta ai sostenitori organizzati, che sono stati chiamati a partecipare con l’obiettivo di creare un’ulteriore cornice di supporto durante l’incontro di campionato. La richiesta è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del tifo organizzato.

Inter News 24 Inter Roma, il tifo organizzato chiama a raccolta il popolo nerazzurro per la sfida di campionato contro i giallorossi. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla pagina “Secondo anello verde”, la Curva Nord ha lanciato un forte appello a tutto il popolo interista in vista del match contro la Roma del prossimo 5 aprile. Il momento è delicato: i nerazzurri di Cristian Chivu arrivano dalla sconfitta nel derby e dai pareggi contro Atalanta e Fiorentina, rendendo la rincorsa ai tre punti una necessità assoluta per non compromettere la stagione. I tifosi chiedono compattezza: «Popolo interista, attraversiamo un periodo delicato, dove recenti risultati avversi e discutibili decisioni arbitrali provano a scalfire le nostre certezze. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, l’appello della Curva Nord: «Soli contro tutti. Ecco cosa chiediamo per la sfida di San Siro…»

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