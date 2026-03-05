Diciannove giorni dopo l’incidente tra Bastoni e Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, Mauro commenta la vicenda evidenziando come il caso si sia amplificato a causa dell’espulsione di Kalulu e dell’esultanza di Bastoni. Mauro sottolinea che l’atteggiamento di Bastoni non si può approvare, ma aggiunge che non si può pagare per sempre. La situazione resta al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato. Non si fa ma non si può pagare tutta la vita» Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa» Infortunio Dybala, altro stop per la Joya giallorossa! Trasferta di Genova a rischio? Le ultimissime Vlahovic Juve, arrivano... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato… Non si fa ma non si può pagare tutta la vita»

Massimo Mauro: «Fischi Bastoni? Il caso si è ingigantito. Non si può pagare per tutta la vita»Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter,...

Kalulu Bastoni, Vaciago analizza: «L’unico che non ha combinato niente, non può giocare. Bastoni, che ha simulato e poi esultato…»Celik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi.

Tutti gli aggiornamenti su Mauro su Bastoni Il caso si è....

Temi più discussi: Mauro: Ridicoli i fischi a Bastoni, si simula di più per colpa della Var. E ha sbagliato anche Chivu...; Mauro: Per il derby di domenica ho un sogno. Bastoni? Mi ha deluso Chivu; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Mauro sul caso Bastoni-Kalulu: Vicenda ingigantita dal rosso. Non può pagare per sempre.

Mauro invoca il perdono: «Ridicolo che Bastoni debba pagare per tutta la vita. Ma il problema è Chivu che…»Mauro invoca il perdono: «Ridicolo che Bastoni debba pagare per tutta la vita. Ma il problema è Chivu che…». Le parole dell’ex juventino Diciannove giorni dopo Inter-Juventus e quel fattaccio Bastoni- ... juventusnews24.com

Mauro sul caso Bastoni-Kalulu: «Vicenda ingigantita dal rosso. Non può pagare per sempre»Mauro sul caso Bastoni-Kalulu: «Vicenda ingigantita dal rosso. Non può pagare per sempre» Il caso Bastoni-Kalulu continua a far discutere a distanza di settimane dal ... tuttojuve.com

"Fischiarlo è ridicolo", anche l'ex Juventus Massimo Mauro difende Bastoni In un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", l'ex calciatore si è schoerato contro i fischi piovuti contro il difensore dell'Inter #Bastoni #MassimoMauro #SpazioJ x.com

Massimo Mauro commenta il momento che sta vivendo Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juve “Il fatto che Bastoni venga fischiato ovunque è un po’ ridicolo. A questo punto bisognerebbe fischiare il 60-70% dei giocatori. Il caso si è ingigantito perché K - facebook.com facebook