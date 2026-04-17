Simone Fontecchio, tifoso interista, ha espresso il suo disappunto riguardo alla possibilità di perdere un giocatore della sua squadra del cuore. Ha dichiarato che per lui sarebbe doloroso vedere andare via un calciatore di grande talento e affetto. La notizia si inserisce in un contesto di trattative e voci di mercato che coinvolgono il club nerazzurro, senza conferme ufficiali al momento.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le voci di calciomercato non conoscono confini geografici né sportivi, arrivando a scuotere persino i parquet americani. Recentemente, Simone Fontecchio, cestista italiano attualmente protagonista nel campionato NBA con i Miami Heat, ha espresso la sua opinione riguardo a uno dei temi più caldi dell’universo Inter: il possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona. PAROLE – « Ovviamente è una cosa che mi dispiace, perché è un giocatore dell’Inter e vederlo andare via non è una cosa positiva, ma credo che la situazione con i tifosi italiani non sia delle migliori in questo momento, per tutto quello che è successo con la Juventus e con il Mondiale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Inter, Simone Fontecchio non ci sta: «Da interista perderlo mi farebbe male»

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