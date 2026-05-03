Bastoni Inter rientro nella notte scudetto | ma il futuro in nerazzurro resta ancora tutto da scrivere

Nella notte, un giocatore della squadra nerazzurra è rientrato in città e si è allenato con il gruppo. È previsto che torni a essere titolare nelle prossime partite, ma il suo contratto con la società non è stato ancora rinnovato. La squadra continua a lavorare in vista delle sfide imminenti, mentre le trattative sul futuro del difensore sono ancora in corso.

di Paolo Moramarco Bastoni Inter, rientro nella notte scudetto: il difensore italiano pronto a tornare titolare, ma il futuro in nerazzurro resta non è certo. Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter e punto fermo della catena mancina nerazzurra, è pronto a tornare protagonista. Dopo aver saltato tre partite tra campionato e Coppa Italia per i problemi alla caviglia e alla tibia, il classe 1999 ha ormai completato il percorso di recupero. Come riportato dal Corriere dello Sport, già a Torino era stato convocato e Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, aveva valutato l’ipotesi di concedergli uno spezzone di gara. L’andamento della partita, però, ha portato il tecnico a scelte diverse.🔗 Leggi su Internews24.com

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