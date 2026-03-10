Presa in carico del paziente oncologico è rivoluzione all' Ast di Ancona

Questa mattina all'Ast di Ancona è stata pubblicata una determina che approva il nuovo modello operativo per la presa in carico dei pazienti oncologici. La decisione riguarda l'implementazione di un procedimento specifico destinato a migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da tumore. La determina è stata inserita nell’albo pretorio dell’azienda sanitaria.

ANCONA – È stata adottata e pubblicata nell’albo pretorio dell’Ast di Ancona questa mattina una determina riguardante il “Modello operativo per la presa in carico del paziente oncologico - approvazione”. L’attuale scenario sanitario, caratterizzato da un incremento della cronicità e dalla complessità delle patologie neoplastiche, impone il superamento della gestione “episodica” della prestazione a favore di un modello di continuità assistenziale. Il modello operativo per la presa in carico del paziente oncologico è finalizzato dunque a trasformare radicalmente l’accesso ai servizi, attraverso l’ottimizzazione del percorso di Presa in carico, in modo tale che il paziente non debba più occuparsi della ricerca di slot nel sistema del Cup. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Sanità, il calvario di un paziente oncologico: «Ad Ancona visite impossibili, per una gastroscopia serve l'assessore»ANCONA – Trasferirsi per godersi la pensione e trovarsi di fronte a un muro di gomma burocratico, proprio quando la salute richiederebbe massima...

Leggi anche: Muscaritoli (Sinuc): "Presa in carico nutrizionale paziente già alla diagnosi"

Una raccolta di contenuti su Presa in carico del paziente oncologico...

Temi più discussi: LA SICOB RICONOSCE JESI COME CENTRO DI CHIRURGIA BARIATRICA DI ECCELLENZA; Sanità, in arrivo assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni. Calcinaro: Una risposta ai bisogni dei cittadini; Un Open day dedicato alla psoriasi: in programma trenta visite gratuite (20 a Macerata e dieci a San Severino); Un sorriso per tutti, il dottor Messi e la rete odontoiatrica nelle Marche.

Ast Ancona, all’ex Crass Comitato di Partecipazione col Terzo SettoreComitato di Partecipazione della AST Ancona presso l’ex CRASS, con la partecipazione delle Associazioni del Terzo Settore ... centropagina.it

Malattie neuromuscolari. Regione firma protocollo con associazioni per presa in carico globaleLa Regione Marche si impegnerà, tra le altre cose, a definire un percorso per la realizzazione, presso l’Aou Ospedali Riuniti di Ancona, di un Centro clinico sul modello dei Centri Clinici NeMO ... quotidianosanita.it

Marzo mese di sensibilizzazione sul tumore del colon retto Leggi la notizia qui https://www.astancona.marche.it/it/ast-comunica/comunicati-stampa/marzo-mese-di-sensibilizzazione-sul-tumore-del-colon-retto - facebook.com facebook

Ast Ancona, all’ex Crass Comitato di Partecipazione col Terzo Settore x.com