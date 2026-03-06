L’ospedale di Fano perderà Gastroenterologia trasferita a Pesaro ma guadagna in Senologia e Ortopedia

L’ospedale di Fano vedrà la perdita del reparto di Gastroenterologia, trasferito a Pesaro da dicembre 2025. Contestualmente, ci sono stati aggiunti 8 posti letto dedicati alla Senologia chirurgica e 12 a Ortopedia. La modifica delle strutture è stata comunicata ufficialmente il 6 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni delle variazioni.

Fano, 6 marzo 2026 – “Il Santa Croce perde Gastroenterologia, da dicembre 2025 trasferita definitivamente a Pesaro, ma guadagna 8 posti letto per Senologia chirurgica e 12 per Ortopedia ”. Parola dell’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, ieri per la prima volta in visita a Fano dalla sua nomina nella giunta Acquaroli: prima ha avuto l’incontro con i dirigenti medici, poi ha visitato l’ospedale. “Siamo in un momento storico nel quale non si può avere più tutto e ovunque. Gli investimenti – ha spiegato – vanno ottimizzati sulle eccellenze di ogni struttura perché diventino punti di riferimento sovracittadini. Altrimenti giochiamo al ribasso, rinunciando all’eccellenza che, invece, è quanto meritano i pazienti anche se si devono spostare di 10 km: basta alla guerra delle ‘figurine’”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

