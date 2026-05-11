Matera gli studenti trasformano gli scarti della mensa in fertilizzante

A Matera, alcuni studenti hanno avviato un progetto per trasformare gli scarti della mensa in fertilizzante naturale. Utilizzando tecniche di compostaggio, hanno monitorato i tempi di decomposizione degli avanzi alimentari. Durante le attività, hanno raccolto dati sulla temperatura e sull’umidità del compost, verificando così il processo di trasformazione organica. L'iniziativa mira a riutilizzare i rifiuti alimentari e a promuovere pratiche sostenibili nell’ambito dell’educazione ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come possono gli avanzi della mensa diventare risorse per l'agricoltura?. Quali tecniche scientifiche hanno usato gli studenti per monitorare la decomposizione?. Perché la collaborazione con l'E.G.R.I.B. è stata fondamentale per il progetto?. In che modo i ragazzi stanno cambiando le abitudini delle famiglie materane?.? In Breve Docenti Isabella Tolve, Saverio Tarasco e Tiziana Colucci hanno coordinato le classi 1B, 2B e 3B.. Progetto concluso il 7 maggio presso il plesso Nicola Festa di Matera con l'E.G.R.I.B.. Iniziativa allineata agli obiettivi 11 e 12 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.. Studenti promuovono la gestione corretta dei rifiuti organici nelle famiglie di Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, gli studenti trasformano gli scarti della mensa in fertilizzante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matera: 11 cani salvataggio formano gli studentiNel cuore di Matera, tra i vicoli dei Sassi e la modernità del centro cittadino, si è svolta questa mattina un’incontro formativo unico nel suo... Gli studenti insieme in mensa. La colazione? Si fa a scuolaCereali, frutta fresca e latticini, da questa settimana la colazione si fa a scuola.