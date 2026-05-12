Negli ultimi mesi, matcha e pistacchio sono diventati protagonisti anche nel settore del make-up, conquistando molte appassionate di beauty. Questi ingredienti, già popolari nei rituali di skincare, sono ora utilizzati anche per creare prodotti che promettono effetti naturali e tonalità innovative. La tendenza si è diffusa tra marchi di cosmetici che lanciano linee dedicate, attirando un pubblico sempre più interessato a soluzioni estetiche con ingredienti di origine naturale.

Almeno a giudicare dai trend TikTok del momento e dalle ultime uscite make-up e skincare paiono infatti non esserci dubbi: questo ingrediente è il protagonista della stagione, e quando non può essere davvero presente come attivo lo è a livello estetico, con il suo inconfondibile verde pastello desaturato. Un colore che ricorda molto anche quello del pistacchio, altro grande must have di stagione. Già nel 2025, in realtà, il matcha aveva cercato di imporsi nel mondo della bellezza, con ricerche web anche in quel momento schizzate alle stelle, ma il mercato non aveva colto più di tanto le richieste, a differenza di questa primavera che, non ce ne voglia Pantone e il suo Cloud Dancer, e nemmeno le amanti del massimalismo, è indiscutibilmente all’insegna del verde soft.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matcha e Pistacchio make-up: il nuovo trend di stagione che ti conquisterà

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