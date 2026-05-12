Masullas rivive il Medioevo | nasce il festival EXTRAMUROS

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Masullas torna il festival EXTRAMUROS, un evento dedicato alla riproposizione del Medioevo attraverso spettacoli, dimostrazioni e musica. Durante la manifestazione, saranno presenti esibizioni di falconeria e tiro con l’arco, oltre a concerti di musica heavy metal sarda. L’edizione di quest’anno prevede diverse attività che coinvolgono sia appassionati di storia che di musica, creando un’occasione di incontro tra tradizione e modernità.

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? Domande chiave Come influenzerà il heavy metal sardo la tradizione del festival? Chi guiderà le dimostrazioni di falconeria e tiro con l'arco? Cosa rivelerà la ricerca sul ruolo del sale nei Giudicati? Come potrà questo modello itinerante salvare i piccoli borghi isolati??? In Breve Programma dal 15 al 17 maggio con interventi di Giuseppina Deligia e Alessandro Spalletta. Sabato 16 maggio concerto heavy metal degli ArKon e laboratorio per bambini. Domenica 17 maggio rievocazioni con Falco .🔗 Leggi su Ameve.eu

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