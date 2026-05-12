Masullas rivive il Medioevo | nasce il festival EXTRAMUROS

A Masullas torna il festival EXTRAMUROS, un evento dedicato alla riproposizione del Medioevo attraverso spettacoli, dimostrazioni e musica. Durante la manifestazione, saranno presenti esibizioni di falconeria e tiro con l’arco, oltre a concerti di musica heavy metal sarda. L’edizione di quest’anno prevede diverse attività che coinvolgono sia appassionati di storia che di musica, creando un’occasione di incontro tra tradizione e modernità.

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