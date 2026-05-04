Il Medioevo rivive con la rievocazione storica dell' assedio di Sancta Maria ad Montem

A Santa Maria a Monte, nel mese di agosto, si terrà una rievocazione storica dedicata all’assedio di Sancta Maria ad Montem, un evento risalente al 1327. La manifestazione ricostruirà le fasi di quell’assedio, coinvolgendo attori e gruppi storici che riproporranno le scene di quegli anni. La commemorazione rappresenta un’occasione per rivivere un episodio importante della storia locale attraverso scene ricostruite e costumi d’epoca.

Santa Maria a Monte torna indietro nel tempo e si prepara a rivivere uno degli episodi più significativi della propria storia: l’assedio di Sancta Maria ad Montem, avvenuto nell’agosto del 1327.Domenica 10 maggio, a partire dalle 10.30 e per l'intera giornata, il borgo a forma di chiocciola sarà.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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