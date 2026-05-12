L’ex ministro Mastella è stato in Riviera per sostenere la candidatura di Maria Elisa D’Andrea. L’appuntamento si è svolto ieri al Viniles, sul lungomare, con la partecipazione anche di Sandra Lonardo, moglie di Mastella e sindaco di Benevento. Durante l’incontro, Mastella ha dichiarato che i subalterni non sono presenti ad Ascoli.

L’ex ministro Mastella in Riviera a sostegno di Maria Elisa D’Andrea. L’incontro si è tenuto ieri al Viniles, sul lungomare, con la presenza anche di Sandra Lonardo, moglie dell’ex ministro e attuale sindaco di Benevento. Clemente Mastella, che quest’anno festeggia cinquant’anni di attività istituzionale, ha espresso parole di elogio e stima nei confronti di Maria Elisa D’Andrea, candidata sindaca della città. Nel suo intervento si è soffermato anche sulle tematiche della politica locale, richiamando il rapporto tra San Benedetto del Tronto e Ascoli. "Questa città ha un’importanza fondamentale, non può essere al rimorchio di Ascoli e non deve vivere in subalternità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mastella con D’Andrea: "Subalterni ad Ascoli? No"

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