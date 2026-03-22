La Maceratese si prepara per la sfida contro l’Atletico Ascoli, con il debutto di Lauro in campo. Alla vigilia della partita, il team biancorosso affronta diverse assenze nel reparto centrale, creando una situazione di emergenza. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta un momento importante per la squadra, che dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave.

C’è un’emergenza nel centrocampo biancorosso alla vigilia della delicata gara in trasferta con l’ Atletico Ascoli. Ieri in allenamento si è fermato anche Armin Nasic, è difficile poter contare su Edoardo Ruani mentre al massimo Lorenzo Sabattini potrebbe andare in panchina, a ciò si aggiunga che Andrea Ambrogi deve scontare un turno di squalifica. Per Maurizio Lauro, in settimana neo allenatore dei biancorossi, non mancano i problemi alla vigilia di una partita contro un avversario di valore tanto da essere stato indicato in estate dagli addetti ai lavori come un sicuro protagonista per la vittoria finale. L’ Atletico Ascoli è stato frenato da una partenza in salita, ma il valore della squadra è fuori discussione e proprio per questo è riuscita a risalire la china ma ci si aspettava di più dalla formazione allenata da Seccardini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maceratese, il debutto di Lauro. Esame ad Ascoli con tanti assenti

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