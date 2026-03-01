Ascoli - Carpi 3-0 | Carpi avvio choc ad Ascoli

Allo stadio di Ascoli, il Carpi subisce una sconfitta per 3-0 contro la squadra locale, attualmente seconda in classifica. La partita si è conclusa con una prestazione senza errori da parte dei padroni di casa, che hanno capitalizzato ogni errore degli ospiti. Il Carpi ha affrontato un avvio difficile, senza riuscire a reagire alle azioni offensive degli avversari.

Niente da fare per il Carpi in quel di Ascoli. Vincono i marchigiani (oggi secondi in classifica, in attesa di Arezzo-Ravenna) sfruttando ogni errore biancorosso, con una percentuale vicina al 100%. Uomini di Tomei letali nelle ripartenze e dotati di un tasso tecnico decisamente più alto, quelli. Si apre stasera (20,30) sul campo dell'Ascoli terzo l'ultima settimana da triplo impegno per il Carpi. ASCOLI 3 CARPI 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Nicoletti, Rizzo, Guiebre (36'st Pagliai); Damiani, Milanese (13'st Corradini); Silipo (21'st... Ascoli-Carpi 3-0: Chakir, Silipo, D'Uffizi firmano il tris. Diretta Ascoli-Carpi di Sabato 28 febbraio 2026: vantaggio di Chakir dopo 3 minuti, a segno anche Silipo e D'Uffizi. Ascoli-Carpi, Tomei: A tratti ci siamo un po' complicati la vita. SERIE C - Le parole dei protagonisti dopo il 3-0 al Del Duca. Vittoria dell'Ascoli Calcio in casa contro il Carpi. Finisce con un netto 3-0 e l'umore bianconero alto in vista del derby infrasettimanale.