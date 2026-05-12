Massimiliano Gallo premiato per l’esordio alla regia al Bagnoli Film Festival

Al Bagnoli Film Festival, una sala piena ha accolto con un lungo applauso la premiazione di un attore che ha ricevuto il riconoscimento come miglior esordio alla regia. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico attento, che ha dimostrato entusiasmo per l’evento. La premiazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e professionisti del settore cinematografico presenti alla manifestazione.

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Una sala gremita ha tributato un lungo applauso a Massimiliano Gallo che ha ricevuto il premio come miglior esordio alla regia. «Un grazie sentito per questo riconoscimento. Dopo il Bif&st ricevo un altro riconoscimento come migliore opera prima per “La Salita” al Bagnoli Film Festival. Onorato e grato per la decisione del direttivo e il Cinema La Perla, presidio di cultura da una vita». Una sala gremita ha tributato un lungo applauso a Massimiliano Gallo che ha ricevuto il premio come miglior esordio alla regia. L’attore intervistato dal direttore artistico Giuseppe Borrone e dal critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, ha raccontato al pubblico la sua idea di regia, fatta di scelte ben precise.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Massimiliano Gallo premiato per l’esordio alla regia al Bagnoli Film Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cinema, “La salita”: Massimiliano Gallo presenta a Salerno il suo film d’esordio alla regia Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita” Argomenti più discussi: Bagnoli Film Festival sold out per Massimiliano Gallo premiato per l'esordio alla regia; Cinema, Massimiliano Gallo premiato per l’esordio alla regia al Bagnoli Film Festival; Bagnoli premia Massimiliano Gallo per La salita. Cinema La Perla, presidio di cultura; Bagnoli Film Festival, la rassegna arriva al cinema La Perla: il programma dal 7 al 10 maggio. #MassimilianoGallo #BagnoliFilmFestival Massimiliano Gallo premiato al Bagnoli Film Festival per l’esordio alla regia con La Salita x.com IL RICONOSCIMENTO - Cinema, Massimiliano Gallo premiato per l’esordio alla regia al Bagnoli Film Festival«Un grazie sentito per questo riconoscimento. Dopo il Bif&st ricevo un altro riconoscimento come migliore opera prima per La Salita al Bagnoli Film Festival. Onorato e grato per la decisione del dir ... napolimagazine.com