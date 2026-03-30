Cinema debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film La salita

Un attore noto per le sue interpretazioni in vari film ha esordito come regista con il lungometraggio intitolato “La salita”. La pellicola sarà proiettata nelle sale cinematografiche a partire dal 9 aprile. La produzione del film ha coinvolto diverse figure del settore e si inserisce nel panorama delle uscite cinematografiche di questa stagione.

Cinema. Debutto alla regia dell’attore Massimiliano Gallo. Il film si intitola “La salita” e verrà proiettato dal 9 aprile. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita” Articoli correlati “Malinconico – moderatamente felice” in scena al Verdi: l'incontro “Giù la maschera” con Massimiliano GalloSarà Massimiliano Gallo il prossimo protagonista dell’incontro con il pubblico e la stampa “Giù la maschera” nell’ambito della stagione di prosa del... Massimiliano Gallo al Verdi con “Malinconico”, avvocato d’insuccessoCi sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film La salita Contenuti e approfondimenti su Massimiliano Gallo Temi più discussi: Lina Sastri regista, un corto per narrare La mancanza; I film in uscita al cinema ad Aprile 2026; L’ex Presidente del Senato Pietro Grasso e Massimiliano Gallo ospiti a La Confessione; Bif&st 2026, il programma di giovedì 26 marzo: Sergio Rubini, Margerita Buy e Tecla Insolia tra gli ospiti. 'La Salita', Massimiliano Gallo alla regia con le emozioni della realtàNon mi interessavano quelle tra i duri e i non duri raccontate molto spesso al cinema e nelle fiction, ma mettere in rilievo come certi luoghi, certe comunità complicate in cui di solito l'arte e la ... ansa.it Antonio Iovine, nel film La salita di Massimiliano Gallo: Ho trovato nella recitazione un’altra possibilitàDal carcere di Nisida in scena alla vita vera: Antonio Iovine racconta la recitazione come via d’uscita e il peso di volercela fare ... virgilio.it Il meraviglioso cast di Imma Tataranni ci sta per salutare. Da Vanessa Scalera a Massimiliano Gallo. Grazie di tutto per averci accompagnato in questi anni. Una fiction favolosa Grazie a voi attori straordinari #ImmaTataranni - facebook.com facebook 'La Salita', Massimiliano Gallo alla regia con le emozioni della realtà. A Napoli in anteprima il lavoro che parte dall'impegno di Eduardo per Nisida #ANSA x.com