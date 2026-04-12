Cinema La salita | Massimiliano Gallo presenta a Salerno il suo film d’esordio alla regia

Lunedì 13 aprile, alle ore 21, il Cinema Teatro Delle Arti a Salerno ospiterà la presentazione del film d’esordio alla regia di Massimiliano Gallo. L’attore e regista sarà presente all’evento, che prevede la proiezione della pellicola intitolata

Il Cinema Teatro Delle Arti si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile. Lunedì 13 aprile, alle ore 21.00, sarà ospite in sala Massimiliano Gallo per presentare la sua opera prima dietro la macchina da presa: “La Salita”. Il film, prodotto da Panamafilm, F.A.N. e Rai Cinema, racconta una storia di formazione e speranza ambientata nel 1983 nell’isola di Nisida. Al centro della narrazione, l’incontro tra i giovani detenuti del carcere minorile e il senatore Eduardo De Filippo, che proprio in quegli anni istituì un laboratorio teatrale all’interno dell’istituto per offrire ai ragazzi una reale possibilità di riscatto attraverso l’arte. La serata non sarà una semplice proiezione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

“La Salita”, l’attore Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regiaTempo di lettura: 2 minutiIl Cinema Teatro Delle Arti si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile.

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