Massacra di botte un rifugiato nella stazione di Ravenna 15enne fermato per tentato omicidio

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Ravenna con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito ripetutamente un uomo di 29 anni, originario della Somalia e senza precedenti penali, nella stazione cittadina. L'aggressione si è verificata in un'area pubblica, e l'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo dell'adolescente. La vittima, che si trovava in Italia dopo aver ottenuto l'asilo, è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

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