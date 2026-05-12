Massacra di botte un rifugiato nella stazione di Ravenna 15enne fermato per tentato omicidio

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Ravenna con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito ripetutamente un uomo di 29 anni, originario della Somalia e senza precedenti penali, nella stazione cittadina. L'aggressione si è verificata in un'area pubblica, e l'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo dell'adolescente. La vittima, che si trovava in Italia dopo aver ottenuto l'asilo, è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

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L'adolescente ha brutalmente picchiato un 29enne di origine somala incensurato e in Italia dopo avere ottenuto asilo. Il ferito è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena con un grave trauma cranico-facciale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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