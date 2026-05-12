Mascherine? La cosa più importante ora è la sorveglianza il virologo Matroianni sull’Hantavirus | Non è paragonabile al Covid

Un virologo ha dichiarato che la priorità attuale è la sorveglianza, sottolineando che l’Hantavirus non è paragonabile al Covid. I casi di Hantavirus rilevati sulla nave da crociera Hondius sono stati segnalati, con un aumento contenuto dei contagi. Tuttavia, gli esperti affermano che questa situazione non rappresenta una nuova emergenza sanitaria.

I casi di Hantavirus sulla nave da crociera Hondius e l’aumento, seppur contenuto dei contagiati, continua a destare preoccupazione, ma gli esperti sono certi: non siamo di fronte a una nuova emergenza sanitaria. Il professor Claudio Mastroianni, ordinario di Malattie Infettive alla Sapienza Università di Roma, a LaPresse spiega che le strutture sanitarie si sono mosse tempestivamente per contenere il focolaio, sottolineando come questo virus sia radicalmente diverso dal Covid-19. “La capacità di trasmissione da uomo a uomo è molto bassa”, afferma Mastroianni. “Abbiamo individuato i contatti stretti dei pazienti infetti e li abbiamo messi in quarantena per sei settimane, il periodo di incubazione del virus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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