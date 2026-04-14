Farwest inchiesta sul business delle mascherine Covid | cosa risponde Conte

Nella puntata di questa sera, martedì 14 aprile, alle 21.25 su Rai 3, torna la trasmissione Farwest condotta da Salvo Sottile. Al centro dell'inchiesta c'è il business delle mascherine durante la pandemia di Covid-19 e le risposte fornite da un ex presidente del Consiglio sulle questioni sollevate. La trasmissione approfondisce la gestione dell'emergenza sanitaria e le dinamiche economiche legate alla produzione e distribuzione delle mascherine.

Questa sera, martedì 14 aprile, alle 21.25 su Rai 3 torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un'inchiesta sulla gestione del Covid e dell'emergenza mascherine. Una nuova testimonianza confermerebbe le opacità della struttura commissariale mentre, secondo alcune intercettazioni, esponenti legati ai clan mafiosi raccontano il business delle mascherine in pandemia. Gli inviati di Farwest ne hanno chiesto conto all'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. FarWest compie poi un viaggio in quella che è la principale preoccupazione degli italiani: l'emergenza energetica che si è scatenata dall'inizio della guerra in Iran. Tra pompe di benzina e scorte strategiche, l'Italia si prepara a fronteggiare una crisi che rischia di fermare il Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farwest, inchiesta sul business delle mascherine Covid: cosa risponde Conte Covid, due imprenditori denunciano un inquietante sistema di affari sulle mascherine. FdI: “Conte riferisca”In Commisisone Covid, tanto osteggiata da Pd e dal M5s, torna in primo piano la figura dell’avvocato Luca Di Donna, ex socio di Giuseppe Conte. Elly Schlein: “Meloni posi la clava, no alla lotta nel fango”. L’ira di Conte sulle mascherine CovidRoma – Toni accesi, tra Camera e Senato, nelle repliche alle parole della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera.