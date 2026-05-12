Marvel Comics ha annunciato il lancio del Midnight Universe, un nuovo universo narrativo che prenderà il via ad agosto con le uscite di X-Men, Fantastic Four e Spider-Man. Questa iniziativa introduce versioni alternative di personaggi conosciuti, ambientate in un contesto più oscuro e inquietante. La casa editrice ha comunicato che il progetto si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, ampliando così il proprio catalogo di storie e protagonisti.

Da oltre 80 anni, gli eroi Marvel sono fonte di speranza. Questo agosto, quella speranza svanisce nell’ombra del Midnight Universe, un nuovo universo narrativo in cui vivono inquietanti versioni delle più grandi icone Marvel. L’incubo prende il via con tre titoli: Midnight X-Men di Jonathan Hickman ( Ultimate Spider-Man ) e Matteo Della Fonte ( Nova: Centurion ); Midnight Fantastic Four di Benjamin Percy ( Punisher ) e Kev Walker ( Infernal Hulk ); e Midnight Spider-Man di Phillip Kennedy Johnson ( Infernal Hulk ) e, al suo emozionante debutto nei fumetti Marvel, l’artista Scie Tronc. Interconnessi da una ricca trama, i team creativi hanno carta bianca per reimmaginare gli eroi con colpi di scena scioccanti e trasformazioni agghiaccianti in una narrazione che terrà i lettori con il fiato sospeso numero dopo numero.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Marvel Comics annuncia il Midnight Universe – Da agosto si parte con X-Men, Fantastic Four e Spider-Man

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