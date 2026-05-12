L’attore ha condiviso per la prima volta dettagli sulla morte della figlia, affermando che ha combattuto per molto tempo contro gravi problemi di salute mentale e che ha fatto tutto il possibile fino al momento in cui non ce l’ha più fatta. La sua testimonianza mira a chiarire le circostanze di questa perdita, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La famiglia ha preferito comunicare direttamente questa informazione attraverso le dichiarazioni dell’attore.

Dopo aver perso la moglie Nacy Dolman nel 2010 a seguito di una battaglia con un tumore alle ovaie, Martin Short si è trovato ad affrontare la perdita più dificile: quella di sua figlia Katherine Elizabeth, morta suicida. Martin Short ha parlato apertamente del dolore devastante seguito alla morte della sua figlia maggiore, scomparsa lo scorso febbraio a 42 anni. In una nuova intervista andata in onda il 10 maggio durante il programma CBS Sunday Morning, l’attore della serie televisiva Only Murders in the Building ha descritto il lutto vissuto dalla sua famiglia come «un vero e proprio incubo». Quindi l'attore ha commentato lucidamente: «Ma bisogna comprendere che la salute mentale, proprio come il cancro, la malattia che aveva avuto mia moglie, è una malattia effettiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martin Short parla per la prima volta della morte della figlia Katherine: «Ha lottato a lungo con gravi problemi di salute mentale, e ha fatto del suo meglio finché non ce l’ha più fatta»

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Martin Short speaks for first time about ‘nightmare’ of his daughter’s death

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