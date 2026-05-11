Martin Short per la prima volta sulla morte della figlia | Katherine aveva gravi problemi mentali
L'attore canadese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla scomparsa della figlia, avvenuta a febbraio. Ha spiegato che Katherine, di 42 anni, aveva affrontato da tempo problemi di salute mentale molto gravi. La famiglia ha vissuto un periodo difficile legato a questa situazione, che ha portato alla perdita della giovane donna. Le sue parole hanno fatto chiarezza sulla difficile condizione che ha colpito la figlia.
L'attore canadese ha parlato per la prima volta della perdita della figlia 42enne, scomparsa a febbraio: "Ha combattuto a lungo con gravi problemi di salute mentale, un incubo per la famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Le ultime parole di mia moglie furono: ‘Martin, lasciami andare’. E quello che Katherine stava dicendo era: ‘Papà, lasciami andare’. Martin Short ha affrontato pubblicamente per la prima volta la perdita della figlia Katherine, scomparsa a 42 anni lo scorso feb facebook
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