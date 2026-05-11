Martin Short per la prima volta sulla morte della figlia | Katherine aveva gravi problemi mentali

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore canadese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla scomparsa della figlia, avvenuta a febbraio. Ha spiegato che Katherine, di 42 anni, aveva affrontato da tempo problemi di salute mentale molto gravi. La famiglia ha vissuto un periodo difficile legato a questa situazione, che ha portato alla perdita della giovane donna. Le sue parole hanno fatto chiarezza sulla difficile condizione che ha colpito la figlia.

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L'attore canadese ha parlato per la prima volta della perdita della figlia 42enne, scomparsa a febbraio: "Ha combattuto a lungo con gravi problemi di salute mentale, un incubo per la famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it

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