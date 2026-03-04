Rivelate le cause della morte di Katherine figlia di Martin Short | accanto al suo corpo c'era anche un biglietto

Sono state rese note le cause del decesso di Katherine Short, figlia dell’attore Martin Short. La giovane è morta a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Accanto al suo corpo è stato trovato un biglietto, che si presume essere stato scritto da lei. La polizia ha confermato i dettagli del decesso e ha avviato le indagini.