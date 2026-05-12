Nella giornata di ieri a Terni si è verificata una violenta aggressione su un autobus, dove un uomo ha colpito la moglie con un martello in due momenti distinti. La donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Dopo aver lasciato il veicolo, l’uomo è tornato sul mezzo e ha colpito nuovamente la stessa persona. Le forze dell’ordine stanno cercando l’individuo, che è ora ricercato in tutta Italia, con l’ausilio di reparti speciali.

Terni, 12 maggio 2026 – L’aggressione è avvenuta in due tempi: i primi colpi poi, dopo essere sceso, l’uomo ora ricercato in tutta Italia è tornato sull’autobus e ha inferto altre martellate alla testa della moglie. Quindi la fuga. È questa la ricostruzione che ha fatto la Procura, grazie alle testimonianze raccolte dai carabinieri, dei tragici istanti del brutale episodio di violenza di cui è stata vittima, nel pomeriggio di sabato, la donna di 44 anni che ora versa in condizioni gravissime in Rianimazione. Il quadro clinico è stabile, ma lei è tuttora in pericolo di vita. E intanto gli inquirenti lavorano anche per capire se il braccialetto elettronico che il 43enne originario del Marocco indossava abbia funzionato e, se così non fosse, il perché non sia scattato l’alert che avrebbe dovuto tenere in “sicurezza“ la donna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martellate sul bus, reparti speciali per le ricerche. In due tempi la brutale aggressione alla moglie

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