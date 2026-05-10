Martellate alla moglie sul bus marocchino aveva il braccialetto elettronico

Un uomo di origine marocchina, attualmente sottoposto a sorveglianza con un braccialetto elettronico, è stato coinvolto in un episodio di violenza a bordo di un autobus. Le immagini mostrano l’individuo che colpisce ripetutamente la moglie con dei colpi sulla schiena. Il braccialetto elettronico era stato imposto in seguito a precedenti episodi di violenza nei confronti della stessa donna.

L’uomo – “un marito violento” secondo gli inquirenti – è fuggito subito dopo e ora è ricercato dai carabinieri. Mentre la donna lotta per la vita all’ospedale di Terni. Tutto è successo in pochi minuti mentre il bus stava percorrendo una stretta stradina della campagna di Stroncone. La donna è stata rapidamente soccorsa dal personale del 118 e portata all’ospedale di Terni con l’elisoccorso Nibbio. Dove è stata ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi. I medici del Santa Maria stanno cercando di fare di tutto per salvarle la vita. L’uomo indossava il braccialetto elettronico disposto dopo precedenti violenze nei confronti della moglie.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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