Martedì 12 maggio, alle 21, Rai 2 trasmetterà in diretta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, che si svolge alla Wiener Stadthalle di Vienna. La puntata vedrà esibirsi diversi artisti in gara, con la trasmissione che si occuperà di mostrare le performance e i pronostici relativi alle possibilità di avanzamento. La semifinale rappresenta il primo passaggio verso la finale, prevista sempre in Austria.

Ad aprire sarà la Moldavia con Satoshi, a chiudere la Serbia con i Lavina. E a metà serata sarà. "Per sempre sì" Martedì 12 maggio in diretta su Rai 2 alle 21 sarà trasmessa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest alla Wiener Stadthalle di Vienna. Un’edizione storica, quella di quest’anno – è il 70° anniversario – che riporta il concorso nella capitale austriaca, già sede nel 1967 e nel 2015. La prima semifinale di Eurovision sarà preceduta alle 20.15 da una speciale “Anteprima Eurovision”. Alla conduzione della versione italiana ci saranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Dieci i posti disponibili per la finale di sabato 16 maggio, quindici le nazioni in gara nella prima semifinale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Martedì 12 maggio in diretta su Rai 2 la prima semifinale di Eurovision alla Wiener Stadthalle di Vienna: la scaletta e i pronostici

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