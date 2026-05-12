L’Eurovision 2026 si terrà presso la Wiener Stadthalle di Vienna, segnando la terza volta che il paese ospita l’evento. I partecipanti provenienti da diversi paesi si esibiranno nella storica struttura, che è stata utilizzata anche nelle edizioni precedenti del festival. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà numerosi artisti e team tecnici provenienti da tutto il continente.

L'attesissima 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 sbarca in Austria, nazione ospitante grazie alla vittoria di Johannes Pietsch, nome reale di JJ, che lo scorso anno ha vinto a Basilea con Wasted Love. Sia le due semifinali, in programma oggi 12 e giovedì 14 maggio 2026, sia la finale di sabato 16 maggio si terranno alla Wiener Stadthalle di Vienna. Una decisione che non dipende soltanto dal peso simbolico della Capitale austriaca, ma anche e soprattutto da una serie di valutazioni strategiche e logistiche. Ecco cos'è e perché la scelta degli organizzatori è ricaduta proprio sulla Stadthalle. Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026, tutto sui biglietti: quanto costa vederlo dal vivo? Vienna partiva con un vantaggio indiscutibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026: perché si svolge alla Wiener Stadthalle di Vienna

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