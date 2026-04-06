Durante una trasmissione su Dazn, un ex calciatore e allenatore ha commentato la recente vittoria dei nerazzurri contro la Roma. Ha sottolineato il ruolo di un ex calciatore, ora allenatore, ritenendolo responsabile del risultato. Ha anche spiegato i dettagli della partita, evidenziando come alcune scelte tecniche abbiano influito sul risultato finale. Nessun commento è stato rilasciato sui singoli giocatori o sulle strategie adottate.

Inter News 24 Inter Roma, Brocchi, intervenuto su Dazn, ha commentato così la vittoria dei nerazzurri: ecco tutte le sue parole. La travolgente vittoria dell’Inter per 5-2 sulla Roma non è solo un successo numerico che porta i nerazzurri a quota 72 punti, ma rappresenta, secondo Christian Brocchi, il momento della verità per la corsa scudetto. Intervenuto negli studi di Dazn, l’ex centrocampista ha analizzato il peso specifico del match: «Vittoria quasi definitiva, è un colpo al campionato. L’Inter ha ritrovato i suoi leader e quando hai Calhanoglu, Lautaro, Dumfries è un’altra squadra». Il ritorno della coppia d’attacco “ThuLa” e la brillantezza dei singoli hanno certificato una superiorità che mette l’Inter a +9 sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, Brocchi analizza il successo nerazzurra: «Chivu è un grandissimo allenatore, la partita l’ha vinta lui. Vi spiego come»

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Inter-Roma 5-2, gol e highlights: doppio Lautaro, poi Calha, Thuram e Barella? (8?6Mb???u000e????u0015*?48?p? (???'K?cC-u001f?-/^?? (v????;??t?u000eAsu001c?T???y?u001a? u0010??AO?}u?)U?b?T?X??u001eu001c ???u0006??ku0015?;??2?L?u0007?m.???u001b??b ? [Z???8?1u0016N4L?g??u0015?? ... sport.sky.it

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