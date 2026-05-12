Il dirigente sportivo ha dichiarato che la Coppa Italia rappresenta una competizione a cui si attribuisce grande valore e che la candidatura proposta dal presidente della federazione deve coinvolgere tutto il movimento. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questa manifestazione e ha precisato che la questione relativa alla candidatura riguarda un discorso più ampio, che coinvolge diversi attori del settore.

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon Nuovo allenatore Milan, scatta il toto-nomi in caso di separazione da Allegri: tre italiani e una suggestione straniera per il Diavolo Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marotta: «Coppa Italia competizione a cui teniamo molto. La candidatura di Malagò? È un discorso che deve coinvolgere il movimento»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

De Laurentiis e Marotta i vincitori della candidatura di MalagòL’ex Coni Giovanni Malagò ha ottenuto che 18 club su 20 di Serie A lo appoggiassero per la candidatura alla presidenza della Figc.

Leggi anche: Scaloni sostiene che l’Argentina deve “giocare molto meglio” in vista della Coppa del Mondo

Argomenti più discussi: Stella sulla maglia per la decima Coppa Italia dell'Inter? Cosa dice il regolamento e perché la Juventus non l'ha messa; Marotta parla del modello Inter, della finale di Coppa Italia, del mercato con più italiani e di Bastoni; Stella d'Argento per la Coppa Italia: perché l'Inter la vuole, perché la Juve non l'ha mai chiesta; Inter, stella sulla maglia per la decima Coppa Italia? Cosa dice il regolamento, perché la Juventus non l'ha messa.

Stella d'argento: Per inserirla, in caso di vittoria in Coppa Italia, l'Inter dovrebbe fare una richiesta speciale reddit

Li prende per il culo pure lui #Inter #Schenone #Rocchi #Marotta i valori... #rubare #ndrangheta #omicidi #illecitosportivo x.com

Marotta sicuro: «Coppa Italia competizione a cui teniamo molto. La candidatura di Malagò? Discorso che deve coinvolgere il movimento»Marotta sicuro: «Coppa Italia competizione a cui teniamo molto. La candidatura di Malagò? Discorso che deve coinvolgere il movimento» ... calcionews24.com