Marotta | Coppa Italia competizione a cui teniamo molto La candidatura di Malagò? È un discorso che deve coinvolgere il movimento

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dirigente sportivo ha dichiarato che la Coppa Italia rappresenta una competizione a cui si attribuisce grande valore e che la candidatura proposta dal presidente della federazione deve coinvolgere tutto il movimento. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questa manifestazione e ha precisato che la questione relativa alla candidatura riguarda un discorso più ampio, che coinvolge diversi attori del settore.

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