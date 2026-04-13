Giovanni Malagò ha presentato la sua candidatura alla presidenza della FIGC con il sostegno di 18 club su 20 di Serie A. L’ex presidente del CONI ha ottenuto quindi una larga maggioranza tra i club della massima divisione italiana, che hanno espresso il loro appoggio attraverso votazioni e dichiarazioni ufficiali. La candidatura di Malagò è stata quindi confermata dalla quasi totalità dei club di Serie A.

L’ex Coni Giovanni Malagò ha ottenuto che 18 club su 20 di Serie A lo appoggiassero per la candidatura alla presidenza della Figc. Tra i patron che lo hanno appoggiato maggiormente ci sono stati Beppe Marotta dell’Inter e Aurelio De Laurentiis del Napoli. La candidatura di Malagò appoggiata da Marotta e De Laurentiis. Calcio e Finanza scrive: Nella battaglia in Lega Serie A che ha portato alla scelta dell’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò quale candidato della massima categoria per le prossime elezioni a presidente della Figc, ci sono vincitori e vinti. Tra i primi ci sono sicuramente il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e Marotta i vincitori della candidatura di Malagò

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