Scaloni sostiene che l’Argentina deve giocare molto meglio in vista della Coppa del Mondo

L’allenatore della nazionale argentina ha dichiarato che la squadra deve migliorare significativamente le prestazioni per affrontare al meglio la prossima Coppa del Mondo. Ha sottolineato la necessità di lavorare su alcuni aspetti tecnici e tattici prima della competizione. La squadra si prepara in vista del torneo, che si svolgerà nel 2026, con l’obiettivo di ottenere risultati più convincenti rispetto alle ultime prestazioni.

2026-03-28 11:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Argentina ha superato la Mauritania 2-1 in un’amichevole a La Bombonera venerdì sera, con i gol di Enzo Fernandez e Nicolas Paz sufficienti a portare i campioni del mondo oltre la linea. La partita è diventata anche una celebrazione di Lionel Messi, che ha iniziato in panchina prima di essere presentato nel secondo tempo ad un’accoglienza estatica, mentre i tifosi hanno svelato striscioni che lo invitavano a continuare la sua carriera internazionale e puntare alla sesta presenza alla Coppa del Mondo. L’Argentina ha preso presto il controllo, aprendo le marcature al 17? quando Nahuel Molina ha servito un cross che Fernandez ha trasformato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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