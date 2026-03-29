Morto lo storico sindacalista Chioccola | La sua militanza ha lasciato un segno profondo

È morto nei giorni scorsi Giuseppe Chioccola, noto come storico segretario della Flai Cgil di Caserta e segretario confederale della Cgil territoriale. La notizia è stata confermata dalla stessa organizzazione sindacale, che ha ricordato la sua lunga attività nel settore. Chioccola aveva ricoperto ruoli di rilievo all’interno della struttura sindacale locale e aveva dedicato molti anni alla rappresentanza dei lavoratori.

La Cgil di Caserta perde un pezzo di storia. E’ morto nei giorni scorsi Giuseppe Chioccola, storico segretario della Flai Cgil di Caserta e segretario confederale della Cgil territoriale. A renderlo noto un post Facebook della segreteria provinciale della Cgil. Chioccola, di Aversa, aveva 74 anni. “La sua vita è stata esempio limpido di dedizione, coerenza e passione al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori - si legge in un post su Facebook - Peppe ha incarnato fino in fondo i valori del sindacato: la difesa dei diritti, la giustizia sociale, la dignità del lavoro. Con la sua instancabile militanza ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità, costruendo percorsi, relazioni e battaglie che resteranno patrimonio collettivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Morto lo storico sindacalista Chioccola: "La sua militanza ha lasciato un segno profondo" Articoli correlati Muore un sindacalista, lutto in Toscana, “Ha lasciato un segno tra i lavoratori”Casciana Terme Lari, 3 marzo 2026 – Lutto per la morte di Fabio Fontanelli, residente a Casciana Terme Lari, sindacalista della federazione dei... Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: "Esempio di grande militanza"Lutto in città e in particolar modo negli ambienti sindacali della Cgil per la scomparsa, avvenuta all'età di 86 anni, di Mauro Pelagatti. Tutto quello che riguarda Morto lo storico sindacalista Chioccola... Temi più discussi: Giulianova, morto Nino Di Giosafat: storico sindacalista e Cavaliere della Repubblica; Lo storico sindacalista statunitense César Chavez accusato di violenze sessuali; Marano, morto il sindacalista Vincenzo Esposito. Era lo zio di Ciro, il tifoso ucciso a Roma; La Cisl piange Franco Patrignani: Sindacalista che guardava lontano. Lo storico sindacalista statunitense Cesar Chaves accusato di violenze sessualiIl sindacalista e attivista Cesar Chavez, morto nel 1993, celebre per le battaglie a favore dei bracciani agricoli, è finito sotto accusa il 18 marzo per vari casi di violenza sessuale dopo la pubblic ... internazionale.it Falconara, addio a Lamberto Santini, storico sindacalista marchigiano. I funerali in forma privataFALCONARA - E' morto a 83 anni Lamberto Santini, storico esponente sindacale, già segretario confederale della Uil e presidente dell’Adoc nazionale. Jesino di origini, viveva da anni a Falconara con ... corriereadriatico.it Lutto nel mondo della cultura: è morto all'età di 73 anni David Riondino, artista a tutto tondo. - facebook.com facebook È morto David Riondino, città a lutto. Funaro: "Perdiamo un figlio prediletto" x.com