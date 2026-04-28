Serafino Tomi morto il mastro artigiano delle biciclette | ha fatto la storia del ciclismo a Viterbo

Serafino Tomi, noto artigiano di biciclette e figura importante nel settore del ciclismo a Viterbo, è deceduto all’età di 86 anni. Nato a San Martino al Cimino, ha vissuto la sua vita nel territorio e ha lavorato come tecnico e costruttore di biciclette. La sua scomparsa è stata comunicata dai familiari, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e tra gli appassionati di ciclismo locali.

Serafino Tomi è morto. Originario di San Martino al Cimino, aveva 86 anni compiuti l'11 marzo. Si è spento lasciando un profondo cordoglio nel mondo del ciclismo viterbese e tra quanti lo hanno conosciuto come artigiano, tecnico e punto di riferimento per generazioni di appassionati. I funerali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

È morto Giorgio Beltrami: il suo locale ha fatto la storiaIl lago d'Iseo è in lutto per la scomparsa di Giorgio Beltrami, morto a 80 anni – era malato da tempo – nella notte tra martedì e mercoledì.

È morto Massimo Rocca: il sindaco che ha fatto la storia di DesenzanoIl cordoglio è unanime, diffuso, mai così condiviso nella tristezza di un addio: è morto l'ex sindaco di Desenzano Massimo Rocca.

Panoramica sull’argomento

Morto Serafino Tomi, addio alla leggenda del ciclismo viterbese: aveva 86 anni, fu artigiano dei telai da corsa, maestro delle biciclette Tomi e punto di riferimento per ...Serafino Tomi è morto a 86 anni e con lui se ne va uno dei nomi più amati e riconoscibili del ciclismo viterbese: artigiano, atleta, telaista, direttore sportivo, ma soprattutto uomo capace di trasfor ... alphabetcity.it

Viterbo – Addio a Serafino Tomi: maestro delle due ruote e simbolo viterbese del ciclismoVITERBO - Il mondo delle due ruote perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. Si è spento all’età di 86 anni Serafino Tomi, figura storica del ci ... etrurianews.it