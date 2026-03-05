Riccione capitale europea del beach volley | torna il Beachline Festival con 200 campi lungo la spiaggia

A Riccione torna il Beachline Festival, evento che trasforma la spiaggia in un’immensa arena di beach volley. Per l’occasione, vengono allestiti circa 200 campi che si estendono lungo la battigia tra il porto e il Marano. Il risultato è una vista spettacolare di reti che si susseguono in un’ampia distesa vicino all’Adriatico, creando un’immagine di grande impatto visivo.

Oltre 1.500 atleti provenienti dal Nord Europa si sfideranno sui 200 campi di gioco allestiti sulla spiaggia dal porto fino al Marano, con le tribune del campo centrale in piazzale Azzarita Il colpo d’occhio è di quelli che tolgono il fiato: una distesa infinita di reti che accarezza l’Adriatico, sulla spiaggia di Riccione, nello spazio compreso tra il porto e la zona del Marano. Con oltre 200 campi da gioco installati sulla sabbia e le tribune del campo centrale di piazzale Azzarita pronte a vibrare, la Perla verde si prepara ad accogliere la 27esima edizione del Beachline Festival. Questo prestigioso torneo di beach volley si svolgerà dal 6 al 12 aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

