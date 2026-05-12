Marina Berlusconi Zaia e quell' idea nemmeno troppo nascosta

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ipotesi di formazione di un nuovo partito di centro sta attirando l’attenzione, con alcuni esponenti che sembrano sposare questa idea. Tuttavia, la proposta di costruire una forza politica partendo da zero e riuscendo a conquistare consensi appare difficile da realizzare. La discussione si concentra sulle possibilità di un progetto che al momento sembra più un’intenzione che una realtà concreta.

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La pretesa di creare dal nulla un partito di centro capace di attrarre consenso è illusoria quanto quella di far diventare il tabarro un capo di tendenza. Sia ben chiaro, il tabarro è un capo di gran classe e molto comodo, ma che difficilmente si vede in giro. A meno che non ci si trovi in Veneto.🔗 Leggi su Today.it

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