Un incontro tra il governatore del Veneto e Marina Berlusconi, avvenuto a Milano, ha suscitato tensioni all’interno della coalizione di centrodestra. Sono stati affrontati alcuni temi senza che siano stati divulgati dettagli specifici. Successivamente, i vertici della Lega hanno espresso fastidio per quanto emerso, portando a confronti interni. La discussione tra le parti ha generato reazioni diverse tra gli esponenti politici coinvolti.

? Punti chiave Cosa è stato discusso davvero tra Zaia e la figlia di Berlusconi?. Perché l'incontro a Milano ha scatenato la rabbia dei vertici leghisti?. Chi ha spinto per il dialogo tra il veneto e Fininvest?. Come cambieranno gli equilibri della coalizione dopo questo incontro segreto?.? In Breve Incontro a Milano con Danilo Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest.. Salvini e Fedriga minimizzano il colloquio citando temi editoriali e culturali.. Zaia sviluppa un romanzo e cura il podcast Il Fienile.. Flavio Tosi resta figura chiave per il congresso veneto tra due settimane..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaia e Marina Berlusconi: tensioni nella coalizione dopo l’incontro

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